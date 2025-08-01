Под окнами жилого дома в Башкирии нашли мертвой девочку-подростка

В Стерлитамаке при трагических обстоятельствах погибла девочка-подросток. Ее тело нашли под окнами дома на Худайбердина.
По информации ГорОбзору.ру, девушка, на вид которой было 15−16 лет, умерла до приезда медиков от тяжелых травм. Предположительно, она упала с большой высоты.
По факту гибели подростка начата проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства смерти девушки.
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