В Башкирии имя Оксана стало самым редкими именем среди новорожденных девочек

Стало известно, какие имена предпочитают для своих детей новоиспеченные родители Башкирии. Согласно данным реестра ЗАГС, в республике сохраняется тенденция называть детей традиционными именами, хотя встречаются и оригинальные варианты. Так, с начала 2025 года самым популярным именем для мальчиков стал Амир, сейчас это имя носят 306 малышей. Среди девочек лидирует имя Амина, которое получили 231 новорожденная.
В топе женских имен также оказались София (217), Ева (212), Эмилия (212) и Амелия (225). Мальчиков чаще называли Эмир (225), Тимур (209), Мирон (193) и Марк (199).
Среди редких имен для девочек отмечены Оксана, Гулия, Зейна, Мирослава, Минни и Амирана. Необычными мужскими именами стали Закарий, Эрнес, Родислав, Таймур-Мухаммед и Алис.
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