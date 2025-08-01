В Башкирии имя Оксана стало самым редкими именем среди новорожденных девочек

Стало известно, какие имена предпочитают для своих детей новоиспеченные родители Башкирии. Согласно данным реестра ЗАГС, в республике сохраняется тенденция называть детей традиционными именами, хотя встречаются и оригинальные варианты. Так, с начала 2025 года самым популярным именем для мальчиков стал Амир, сейчас это имя носят 306 малышей. Среди девочек лидирует имя Амина, которое получили 231 новорожденная.