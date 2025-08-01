Главный скандал и преступление века

В течение более чем двух лет специальный прокурор Роберт Мюллер осуществлял расследование, по итогам которого пришел к выводу, что доказательств существования сговора между Трампом, его окружением и российскими представителями выявлено не было. Тем не менее, Мюллер предъявил обвинения ряду российских граждан, усмотрев их причастность к вмешательству в американские выборы.