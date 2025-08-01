Счета на 4 млрд рублей арестовали у главы челябинского СК Колбасина

«Колбасин Алексей Иванович. Исполнительный лист от 30 июля 2025 года. Наложение ареста: 3 939 492 300 рублей», — указано в базе.
Иск был подан Генеральной прокуратурой РФ 30 июля 2025 года в Пластский городской суд. Помимо Колбасина, аналогичные финансовые ограничения коснулись ещё трёх ответчиков: Юрия Шувалова, заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора, Владислава Потапова, бывшего замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Константина Струкова, основателя компании «Южуралзолото».
Ранее в Ингушетии правоохранительные органы задержали сотрудника Министерства образования и науки, подозреваемого в хищении бюджетных средств, предназначенных для выплат педагогам. По предварительной информации, в период с 2021 по 2022 годы работники министерства незаконно присвоили деньги, выделенные на оплату труда учителей, занятых в организации и проведении ЕГЭ в регионе. Злоумышленники действовали, подделывая договоры и акты о выполнении работ, и таким образом похитили свыше 10 миллионов рублей.