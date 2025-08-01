Трамп приказал разместить атомные подлодки в «соответствующих местах» из-за слов Медведева для сдерживания РФ

«В связи с крайне провокационными заявлениями бывшего президента России Медведева, ныне заместителя председателя СБ РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти глупые и провокационные заявления окажутся чем-то большим», — написал Трамп в своей социальной сети TruthSocial. Он добавил, что «слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям», выразив надежду, что этого удастся избежать. Трамп не уточнил, о каких районах и высказываниях идет речь.