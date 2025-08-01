Суд арестовал счета главы СК по Челябинской области Колбасина

Согласно информации, которую приводит также «Коммерсантъ», ранее Генпрокуратура РФ подала иск к Константину Струкову о взыскании 4 млрд руб. экологического ущерба. В качестве ответчиков также выступают Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Напомним, в нескольких офисах ЮГК в начале июля прошли обыски по делу о загрязнении окружающей среды.