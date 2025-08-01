Суд арестовал счета главы СК по Челябинской области Колбасина

Счета бывшего президента ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова и руководителя следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Алексея Колбасина арестованы на сумму 3,9 млрд руб. Об этом есть информация в базе данных ФССП.
«Колбасин Алексей Иванович. Исполнительный лист от 30 июля 2025 года. Наложение ареста: 3 939 492 300 рублей», — говорится в официальном документе.
Согласно информации, которую приводит также «Коммерсантъ», ранее Генпрокуратура РФ подала иск к Константину Струкову о взыскании 4 млрд руб. экологического ущерба. В качестве ответчиков также выступают Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Напомним, в нескольких офисах ЮГК в начале июля прошли обыски по делу о загрязнении окружающей среды.
Ранее KP.RU сообщил, что суд арестовал бывшего члена совета директоров Альфа-банка и Вымпелкома Сергея Мацоцкого. Отмечается, что миллиардер подозревается в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.