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ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

По предварительной информации, сегодня около 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr двигаясь в первой полосе проспекта Дзержинского предназначенной для поворота направо, продолжил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Belgee, который поворачивал налево.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr двигаясь в первой полосе проспекта Дзержинского предназначенной для поворота направо, продолжил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Belgee, который поворачивал налево. От удара Belgee перевернулся и столкнулся с автомобилем Voyah.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.

Госавтоинспекция напоминает, что участники дорожного движения должны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД и руководствоваться указаниями технических средств организации дорожного движения. -0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.