ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске

По предварительной информации, сегодня около 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr двигаясь в первой полосе проспекта Дзержинского предназначенной для поворота направо, продолжил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Belgee, который поворачивал налево. От удара Belgee перевернулся и столкнулся с автомобилем Voyah.