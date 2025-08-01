1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Дзержинского в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня около 18.05 35-летний водитель автомобиля Zeekr двигаясь в первой полосе проспекта Дзержинского предназначенной для поворота направо, продолжил движение прямо, в результате чего столкнулся с автомобилем Belgee, который поворачивал налево. От удара Belgee перевернулся и столкнулся с автомобилем Voyah.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска.
Госавтоинспекция напоминает, что участники дорожного движения должны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД и руководствоваться указаниями технических средств организации дорожного движения. -0-
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома.