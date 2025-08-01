Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали цели, по которым ВС РФ могут ударить «Орешником»

Российские войска могут применить ракетный комплекс «Орешник» для ударов по западному вооружению, находящемуся у украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По словам депутата, ВС РФ также могут ударить по крупным объектам ВПК Украины.

Российские войска могут применить ракетный комплекс «Орешник» для ударов по западному вооружению, находящемуся у украинской армии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, первыми целями “Орешника” могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели», — заявил Колесник в беседе с NEWS.ru. По словам депутата, российская армия также может нанести удар по крупным объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в российские войска в начале лета 2025 года, об этом ранее сообщил президент Владимир Путин. Новейшая система уже использовалась для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года. Ее технические характеристики не подлежат разглашению и остаются засекреченными.