В Госдуме назвали цели, по которым ВС РФ могут ударить «Орешником»

Первый серийный комплекс «Орешник» поступил в российские войска в начале лета 2025 года, об этом ранее сообщил президент Владимир Путин. Новейшая система уже использовалась для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года. Ее технические характеристики не подлежат разглашению и остаются засекреченными.