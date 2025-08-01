Он отметил, что прогресс в устранении первопричин украинского кризиса требует четкого прояснения позиций всех покровителей Киева по поводу действий украинского режима, направленных на истребление русского языка, образования, культуры и истории, а также на запрет канонического православия. Лавров уточнил, что нет ни одной другой страны, кроме Украины, где был бы официально запрещен какой-либо язык.