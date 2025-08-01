Мать и любовница порубили мужчину на куски и выбросили в мусорку

Полиция начала расследование после звонка, который, по всей видимости, поступил от одной из женщин, когда нервы уже не выдержали. После ареста мать сделала леденящее душу признание прокурору: «Это сделала я, и я знаю, что мой поступок — монструозен». Ее адвокат подтвердил, что женщина дала полные показания, будучи «в видимом шоке от жестокости собственного деяния».