Мать и любовница порубили мужчину на куски и выбросили в мусорку

В тихом итальянском городке Джемона-дель-Фриули, где все друг друга знают, развернулась трагедия. За идиллическим фасадом обычной семьи скрывался кошмар: 35-летний Алессандро Веньер был хладнокровно убит и расчленен самыми близкими ему людьми — его собственной матерью и молодой подругой, сообщает Daily Mail.
Останки Алессандро, работника местной больницы, были найдены в мусорном баке прямо у его дома. Чтобы скрыть жуткий запах разложения, убийцы засыпали разрубленное на три части тело негашеной известью.
Но самое шокирующее в этой истории — дьявольский союз убийц. По версии следствия, 60-летняя мать-медсестра Лорна Веньер и 30-летняя колумбийская подруга ее сына действовали сообща. Они накачали свою жертву наркотиками, а затем, когда он был без сознания, разрубили его на куски.
Полиция начала расследование после звонка, который, по всей видимости, поступил от одной из женщин, когда нервы уже не выдержали. После ареста мать сделала леденящее душу признание прокурору: «Это сделала я, и я знаю, что мой поступок — монструозен». Ее адвокат подтвердил, что женщина дала полные показания, будучи «в видимом шоке от жестокости собственного деяния».
Что толкнуло двух женщин на это чудовищное преступление? Мотив до сих пор остается загадкой. Семья — Алессандро, его мать и подруга — жили все вместе под одной крышей. Более того, у убитого и его девушки осталась шестимесячная дочка.
«Ничего подобного здесь никогда не случалось. Это ужасно, это разрывает сердце», — заявил потрясенный мэр города. Пока обе женщины находятся под арестом, а их маленькая дочь передана под опеку социальных служб, весь город пытается понять, как такая нечеловеческая жестокость могла родиться в стенах обычного дома.