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Грузовик с битумом загорелся после столкновения с лесовозом в российском регионе

Груженый битумом грузовик загорелся после столкновения с лесоводом на трассе М-10 в Ленинградской области в пятницу, 1 августа.

Груженый битумом грузовик загорелся после столкновения с лесоводом на трассе М-10 в Ленинградской области в пятницу, 1 августа. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в результате происшествия погиб один человек.

«Предположительно, водитель битумовоза не смог покинуть грузовик и погиб на месте», — сообщил источник.

Также заявляется, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи.

Движение на участке трассы перекрыто.

Ранее в Ростовской области перекрыли автодорогу Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Причиной ограничения движения стал сильный пожар вдоль трассы.