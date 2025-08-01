Грузовик с битумом загорелся после столкновения с лесовозом в российском регионе

Груженый битумом грузовик загорелся после столкновения с лесоводом на трассе М-10 в Ленинградской области в пятницу, 1 августа. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, в результате происшествия погиб один человек.
«Предположительно, водитель битумовоза не смог покинуть грузовик и погиб на месте», — сообщил источник.
Также заявляется, что на месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой помощи.
Движение на участке трассы перекрыто.
Ранее в Ростовской области перекрыли автодорогу Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Причиной ограничения движения стал сильный пожар вдоль трассы.