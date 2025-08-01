Двух россиянок осудили за продажу младенца

В Дагестане суд вынес приговоры двум женщинам, признанным виновными в организации продажи новорожденного ребенка за 300 тысяч рублей, сообщает СУ СК России по региону.
Следствие установило, что 1 января 2025 года мать передала своего ребенка покупательнице за указанную сумму сразу после выписки из роддома.
Деньги были переданы заранее, в конце 2024 года, в качестве предоплаты за будущего младенца.
Обе женщины признаны виновными в купле-продаже несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Каждой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимые получили отстрочку до достижения их детьми 14-летнего возраста.
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