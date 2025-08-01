Пентагон молчит после угрозы Трампа поднять ядерные подлодки из-за заявления Медведева

Президент США отметил, что решил предпринять меры на случай, если слова Медведева окажутся чем-то серьезным. При этом он также выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать. После угроз Трампа индекс Мосбиржи (IMOEX2) резко рухнул до отметки 2720,57 пункта. Что известно о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.