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Пентагон молчит после угрозы Трампа поднять ядерные подлодки из-за заявления Медведева

Президент США Дональд Трамп пригрозил поднять американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после резких заявлений зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Пентагоне при этом не раскрыли, куда именно будут направлены субмарины.

В Минобороны США не стали отвечать, где будут размещены американские атомные подлодки.

Президент США Дональд Трамп пригрозил поднять американские ядерные подлодки в «соответствующих местах» после резких заявлений зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. В Пентагоне при этом не раскрыли, куда именно будут направлены субмарины.

«В Пентагоне пока не ответили на просьбу ТАСС разъяснить, куда были направлены подводные лодки», — говорится в материале агентства. Ранее Трамп заявил, что они будут размещены в «соответствующих местах».

Президент США отметил, что решил предпринять меры на случай, если слова Медведева окажутся чем-то серьезным. При этом он также выразил надежду на то, что негативных последствий в данной ситуации получится избежать. После угроз Трампа индекс Мосбиржи (IMOEX2) резко рухнул до отметки 2720,57 пункта. Что известно о конфликте Трампа и Медведева — в материале URA.RU.

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