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Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде

Ситуацию контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный нижегородец напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, пьяная парочка вызвала скорую помощь. После того, как медики приехали к пациентам, пьяный мужчина напал на фельдшера. Медики заперлись в машине и вызвали полицию, травму зафиксировали. Данную ситуацию контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.

Сейчас медик продолжает работать, врача не стали госпитализировать.

Напомним, похожий случай произошел в Нижнем Новгороде в июле. Агрессивная беременная нижегородка набросилась на 37-летнего медика скорой помощи. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали в больницу.