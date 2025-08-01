Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде

Согласно информации, пьяная парочка вызвала скорую помощь. После того, как медики приехали к пациентам, пьяный мужчина напал на фельдшера. Медики заперлись в машине и вызвали полицию, травму зафиксировали. Данную ситуацию контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.