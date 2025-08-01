Пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде

Пьяный нижегородец напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, пьяная парочка вызвала скорую помощь. После того, как медики приехали к пациентам, пьяный мужчина напал на фельдшера. Медики заперлись в машине и вызвали полицию, травму зафиксировали. Данную ситуацию контролирует Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области.
Сейчас медик продолжает работать, врача не стали госпитализировать.
Напомним, похожий случай произошел в Нижнем Новгороде в июле. Агрессивная беременная нижегородка набросилась на 37-летнего медика скорой помощи. Пострадавшую сотрудницу госпитализировали в больницу.