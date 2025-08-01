Футболисту ПСЖ грозит огромный срок по делу об изнасиловании

Марокканскому футболисту Ашрафу Хакими 26 лет, с 2021 года он выступает за ПСЖ и за это время четырежды становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Суперкубок страны и дважды — Кубок Франции, а также побеждал в Лиге чемпионов. Ранее защитник играл за итальянский «Интер», дортмундскую «Боруссию» и мадридский «Реал», с которыми добивался побед в национальных и международных турнирах. В составе сборной Марокко Хакими стал бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года и добрался до полуфинала чемпионата мира-2022.