Шедшие на остановку жители Белгородской области погибли, попав под удар ВСУ

— От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте. Вместе со всеми жителями области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас… — написал глава области в своем Telegram-канале.