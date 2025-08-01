Шедшие на остановку жители Белгородской области погибли, попав под удар ВСУ

Вблизи поселка Уразово Валуйского округа Белгородской области местные жители, которые шли к автобусной остановке, попали под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) и погибли. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
— От полученных ранений 18-летний парень и мужчина скончались на месте. Вместе со всеми жителями области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Понимаю, что нет слов, которые утешат в таком горе. Это невосполнимая утрата для всех нас… — написал глава области в своем Telegram-канале.
31 июля в результате атаки украинских войск на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Водитель машины был тяжело ранен, ему оказали медицинскую помощь.
30 июля беспилотник ВСУ врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома в Белгороде. В результате удара в окнах и балконах здания разбились стекла. По данным Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.