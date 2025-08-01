В ДТП 31 июля погибли три сотрудника Самарского НИИ сельского хозяйства

31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли трое сотрудников ФГБНУ «Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова» — филиала САМНЦ РАН.
Как сообщают в министерстве, среди погибших — директор института Алексей Милехин, его заместитель по инновационной работе Сергей Рубцов и водитель Евгений Суряев.
«Научное сообщество отечественных селекционеров и весь агропромышленный комплекс в целом понесли невосполнимую потерю. Их вклад в отечественную селекцию, в развитие научной и материально-технической базы поистине неоценим», — прокомментировали трагедию в министерстве.
Алексей Милехин и Сергей Рубцов были кандидатами сельскохозяйственных наук и внесли значительный вклад в развитие отечественной селекции. Выведенные под их руководством сорта ячменя и пшеницы занимают большую часть посевных площадей Самарской области и ПФО.
Алексей Милехин также был активным участником общественного совета при региональном Минсельхозе.
Напомним, авария произошла ночью 31 июля на 104-м километре трассы «Самара — Волгоград» с участием фуры и двух легковых автомобилей. По информации прокуратуры, около 23:35 водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Largus. Затем фура протаранила Mitsubishi Outlander, после чего оба автомобиля съехали в кювет.
В результате ДТП погибли четыре человека: водители обеих легковушек и два пассажира Mitsubishi.
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