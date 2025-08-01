В ДТП 31 июля погибли три сотрудника Самарского НИИ сельского хозяйства

Напомним, авария произошла ночью 31 июля на 104-м километре трассы «Самара — Волгоград» с участием фуры и двух легковых автомобилей. По информации прокуратуры, около 23:35 водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Largus. Затем фура протаранила Mitsubishi Outlander, после чего оба автомобиля съехали в кювет.