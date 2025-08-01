Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП 31 июля погибли три сотрудника Самарского НИИ сельского хозяйства

31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли трое сотрудников ФГБНУ "Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Н.

31 июля в результате дорожно-транспортного происшествия трагически погибли трое сотрудников ФГБНУ «Самарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени Н. М. Тулайкова» — филиала САМНЦ РАН.

Как сообщают в министерстве, среди погибших — директор института Алексей Милехин, его заместитель по инновационной работе Сергей Рубцов и водитель Евгений Суряев.

«Научное сообщество отечественных селекционеров и весь агропромышленный комплекс в целом понесли невосполнимую потерю. Их вклад в отечественную селекцию, в развитие научной и материально-технической базы поистине неоценим», — прокомментировали трагедию в министерстве.

Алексей Милехин и Сергей Рубцов были кандидатами сельскохозяйственных наук и внесли значительный вклад в развитие отечественной селекции. Выведенные под их руководством сорта ячменя и пшеницы занимают большую часть посевных площадей Самарской области и ПФО.

Алексей Милехин также был активным участником общественного совета при региональном Минсельхозе.

Напомним, авария произошла ночью 31 июля на 104-м километре трассы «Самара — Волгоград» с участием фуры и двух легковых автомобилей. По информации прокуратуры, около 23:35 водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Largus. Затем фура протаранила Mitsubishi Outlander, после чего оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП погибли четыре человека: водители обеих легковушек и два пассажира Mitsubishi.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.