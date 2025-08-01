Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Бобруйске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске работники МЧС спасли пенсионера при пожаре, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
В 17.24 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Западной: о помощи просил пожилой мужчина. По прибытии к месту вызова работники МЧС обнаружили дым из квартиры на первом этаже. В огненной ловушке оказался 80-летний пенсионер.
Спасатели вывели мужчину на улицу и передали его медикам. В госпитализации он не нуждался.
В результате пожара в комнате уничтожено имущество. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась.
Причина случившегося устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем. -0-