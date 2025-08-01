Работники МЧС спасли пенсионера при пожаре в Бобруйске

В 17.24 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Западной: о помощи просил пожилой мужчина. По прибытии к месту вызова работники МЧС обнаружили дым из квартиры на первом этаже. В огненной ловушке оказался 80-летний пенсионер.