Четыре человека пострадали во время столкновения катера с баржей под Тверью

В Тверской области катер столкнулся с баржей — в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел на реке Волге около деревни Староселка и города Калязин — там и столкнулись маломерное судно и баржа.
За борт вывалились четыре человека. Местные жители вытащили на берег трех пострадавших, еще одного спасли матросы на барже.
Детей среди пострадавших нет. На месте активно работают экстренные службы, уточнили в публикации.
27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом.
Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.