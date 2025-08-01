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Четыре человека пострадали во время столкновения катера с баржей под Тверью

В Тверской области катер столкнулся с баржей — в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.

В Тверской области катер столкнулся с баржей — в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в Telegram-канале Shot.

Инцидент произошел на реке Волге около деревни Староселка и города Калязин — там и столкнулись маломерное судно и баржа.

За борт вывалились четыре человека. Местные жители вытащили на берег трех пострадавших, еще одного спасли матросы на барже.

Детей среди пострадавших нет. На месте активно работают экстренные службы, уточнили в публикации.

27 июня в результате столкновения катера с теплоходом «Георгий Жуков» в подмосковных Химках пятилетний мальчик оказался за бортом.

Позднее в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно столкнулось с берегом, а мальчик находился на его борту без спасательного жилета. Спустя несколько часов спасатели нашли тело ребенка.