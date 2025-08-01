«Без ответа не останется»: в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа ядерными подлодками

Журова заявила, что Россия ответит на угрозы Трампа.
Угрозы президента США Дональда Трампа, касающиеся размещения американских ядерных подлодок, не останутся без ответа со стороны России. Об этом сообщила URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
«Это точно без ответа не останется 100%», — заявила Журова в интервью URA.RU. При этом она добавила, что окончательное решение будет принято военными структурами РФ, так как вопросы обороны находятся в ведении военных специалистов, и гражданские лица не располагают полной информацией о стратегических планах.
Депутат также отметила, что заявления Трампа довольно противоречивы: утром он говорил о необходимости перемирия между Россией и Украиной, а вечером уже угрожал военными мерами. По ее словам, вопросы безопасности крайне важны для России, так как ранее президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что НАТО приближается к российским границам, зачастую скрыто. И у России нет иллюзий на этот счет.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки в определенных районах в ответ на резкие заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Трамп пояснил, что эти меры приняты на случай, если «провокационные слова» Медведева перейдут в действия. Он также выразил надежду на то, что негативных последствий удастся избежать. При этом конкретно, где будут размещены подлодки, он не сказал. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.