«Без ответа не останется»: в Госдуме прокомментировали угрозы Трампа ядерными подлодками

Депутат также отметила, что заявления Трампа довольно противоречивы: утром он говорил о необходимости перемирия между Россией и Украиной, а вечером уже угрожал военными мерами. По ее словам, вопросы безопасности крайне важны для России, так как ранее президент страны Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что НАТО приближается к российским границам, зачастую скрыто. И у России нет иллюзий на этот счет.