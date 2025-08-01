В Псковской области в ДТП пострадали четыре человека

«По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Duster, мужчина 1986 г. рождения, на прямом участке дороги не учел погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего попал в аквапланирование с выездом на встречную полосу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем DAF, под управлением мужчины 1969 г. рождения. В результате ДТП пострадали водитель Renault Duster, пассажир и двое детей», — сообщили агентству.