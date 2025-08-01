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В Оренбуржье погиб 16-летний подросток, спасая тонувшую девочку

Тело погибшего подростка со дна реки подняли водолазы.

Источник: Аргументы и факты

В Оренбургской области трагически погиб 16-летний юноша, проявив героизм при спасении ребенка.

По информации регионального управления МЧС, инцидент произошел в районе села Татарский Саракташ на реке Сакмара.

Свидетели сообщили, что молодой человек бросился в воду, заметив тонущего ребенка. Девочка была спасена, однако сам спасатель не смог выбраться из воды.

Поднятое водолазами тело подростка было доставлено на берег.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Верхнем Суздальском озере погибли две сестры 11 и 14 лет.