В Оренбуржье погиб 16-летний подросток, спасая тонувшую девочку

В Оренбургской области трагически погиб 16-летний юноша, проявив героизм при спасении ребенка.
По информации регионального управления МЧС, инцидент произошел в районе села Татарский Саракташ на реке Сакмара.
Свидетели сообщили, что молодой человек бросился в воду, заметив тонущего ребенка. Девочка была спасена, однако сам спасатель не смог выбраться из воды.
Поднятое водолазами тело подростка было доставлено на берег.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Верхнем Суздальском озере погибли две сестры 11 и 14 лет.