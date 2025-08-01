Россиянка сутки ходила с проглоченной зубной щёткой, которая «дошла» до кишечника

В Москве женщина случайно проглотила зубную щётку и проходила с ней целые сутки. Когда боль стала нестерпимой, она обратилась в ГКБ им. М. П. Кончаловского. Врачи сразу определили, что предмет длиной 18 сантиметров представляет серьёзную опасность для организма, так как может вызвать язвы и кровотечения в желудочно-кишечном тракте. О спасении пациентки рассказали в столичном департаменте здравоохранения.