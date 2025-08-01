Россиянка сутки ходила с проглоченной зубной щёткой, которая «дошла» до кишечника

«Врачи успели “поймать” предмет личной гигиены в желудке. Но одним цепким хватом вынуть щётку не удалось. Оказалось, что она уже проскользнула в просвет двенадцатиперстной кишки и дистальным щетинистым концом там зафиксировалась. Врачи сначала аккуратно высвободили инородное тело, а потом уже его извлекли из желудка», — говорится в тексте.
Хирургам потребовалось 15 минут, чтобы извлечь зубную щётку. Затем пациентку обследовали на предмет возможных внутренних травм, причинённых посторонним предметом. Сейчас женщину уже выписали, всё обошлось без осложнений.
Ранее Life.ru писал, что в Воронеже врачи спасли двухлетнего ребёнка, проглотившего 48 магнитов. В ходе операции выяснилось, что три магнита уже переместились в кишечник, а их извлечение потребовало хирургического вмешательства. Как пояснили врачи, ребёнок глотал магниты в разное время, что привело к их сцеплению через стенки желудка и кишечника.