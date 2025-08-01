Вэнс счёл актом насилия драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка

Ранее в Екатеринбурге на улице Майкопская произошла массовая драка, в которой участвовали около 30 мужчин, разделившихся на две группы. Очевидцы сообщили, что конфликт начался между соседями, праздновавшими день рождения, а затем перерос, когда к месту происшествия прибыла группа из 30 человек.