Мужчина в Химках умер после томографии сердца в частной клинике

66-летний мужчина в подмосковных Химках скончался после томографии сердца в частной клинике. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в 360.ru.
По словам супруги покойного, пенсионер всегда трепетно относился к своему здоровью. Из-за этого мужчина часто посещал поликлинику и сдавал анализы.
Во время одного из таких обследований он получил направление в частный медицинский центр. Его выдал врач-кардиолог, который предложил мужчине сделать процедуру для обследования сосудов.
Против этого выступила жена пенсионера — она знала, что процедура достаточно тяжелая.
Во время томографии мужчине резко стало плохо из-за введенного контрастного раствора. Из клиники его госпитализировали в Боткинскую больницу.
Пенсионер на фоне анафилактического шока впал в кому. Его жена рассказала, что не знает, какие именно действия предпринимали доктора. В сознание он так и не пришел, уточнили в издании.
«Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, насколько может быть опасным контрастирующий препарат и кому категорически запрещено его применять в момент обследования.