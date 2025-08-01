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Мужчина в Химках умер после томографии сердца в частной клинике

66-летний мужчина в подмосковных Химках скончался после томографии сердца в частной клинике. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в 360.ru.

66-летний мужчина в подмосковных Химках скончался после томографии сердца в частной клинике. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в 360.ru.

По словам супруги покойного, пенсионер всегда трепетно относился к своему здоровью. Из-за этого мужчина часто посещал поликлинику и сдавал анализы.

Во время одного из таких обследований он получил направление в частный медицинский центр. Его выдал врач-кардиолог, который предложил мужчине сделать процедуру для обследования сосудов.

Против этого выступила жена пенсионера — она знала, что процедура достаточно тяжелая.

Во время томографии мужчине резко стало плохо из-за введенного контрастного раствора. Из клиники его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Пенсионер на фоне анафилактического шока впал в кому. Его жена рассказала, что не знает, какие именно действия предпринимали доктора. В сознание он так и не пришел, уточнили в издании.

«Вечерняя Москва» выясняла со специалистом, насколько может быть опасным контрастирующий препарат и кому категорически запрещено его применять в момент обследования.