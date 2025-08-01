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В пригороде Львова уничтожили сквер из-за деревьев советских времен

На Украине заявили, что деревья высадили во времена СССР «без надобности».

Источник: Аргументы и факты

В городе Городок, который расположен около Львова, вырубили около 70 деревьев в ходе реконструкции центральной площади перед ратушей из-за их «советского происхождения», пишет «Российская газета».

Как заявил глава города Владимир Ременяк, вырубки деревьев требовал проект, который реализуется в сотрудничестве с польскими партнерами. Более половины (60%) от его суммы оплачивает Евросоюз.

«Однако подлинная причина вырубки многолетних деревьев, в прохладе которых проводили время местные жители, состоит в том, что они были высажены при советской власти и “имеют советское происхождение”, пояснили горе-чиновники», — сказано в публикации.

Владимир Ременяк заявил, что деревья высадили во времена СССР «без надобности», тогда как сквер якобы исторически должен был быть открытым. Глава города добавил, что на их месте посадят около 120 декоративных низкорослых кустарников.

Ранее сообщалось, что в Одесской области Украины демонтировали памятник поэту Александру Пушкину.

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