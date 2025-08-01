Начальника филиала «Трансэнерго» РЖД арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал начальника филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» на месяц и 24 дняпо делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
— Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок один месяц 24 суток, — говорится в сообщении.
Второго фигуранта дела, Алексея Селякова, арестовали на месяц и 23 дня, передает Telegram-канал пресс-службы.
3 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита чиновницы подала апелляцию на решение суда, но Мосгорсуд ее отклонил.
30 июня Тверской суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.