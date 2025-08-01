Начальника филиала «Трансэнерго» РЖД арестовали по делу о мошенничестве

3 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталию Радькову по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Защита чиновницы подала апелляцию на решение суда, но Мосгорсуд ее отклонил.