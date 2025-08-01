Внезапно скончался народный артист РСФСР Юрий Еремин

Юрий Еремин родился 9 марта 1944 года в Коломне Московской области. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа, где обучался на курсе народного артиста РСФСР Павла Хомского. С 2010 года Еремин занимал должность режиссера в Театре Моссовета. Коллеги отмечают, что он обладал особым талантом тонко и глубоко работать с актерами, а многие его ученики сегодня являются известными артистами и режиссерами. Имя Еремина связывают с успехами и творческими достижениями ряда ведущих деятелей сцены.