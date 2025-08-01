Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД по делу о мошенничестве

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — ред.), на срок один месяц 24 суток», — сказали в суде.