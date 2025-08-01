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Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД по делу о мошенничестве

Суд арестовал начальника филиала «Трансэнерго» РЖД Санько из-за мошенничества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал директора по энергетическому комплексу — начальника филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» Валентина Санько, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санько Валентина Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере — ред.), на срок один месяц 24 суток», — сказали в суде.

Также по данному делу арестован второй фигурант, Алексей Селяков.

Суть уголовного дела в суде не уточнили.