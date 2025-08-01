Россияне начали массово сталкиваться со взломами из-за аниме-сериалов

В России за первые шесть месяцев 2025 года зафиксировали рост числа кибератак, при которых вредоносные ПО распространились по Сети под видом аниме-сериалов. Об этом в пятницу, 1 августа, сообщили в исследовании «Лаборатории Касперского».
В аналогичный период прошлого года количество подобных инцидентов было на семь процентов меньше. Любители аниме все чаще сталкиваются со взломами из-за таких сериалов, как Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan и Jujutsu Kaisen.
Злоумышленники выкладывали фейковые ссылки под видом «эксклюзивных эпизодов» или «премиум-доступа».
Чаще всего таким способом распространялись загрузчики — программы, предназначенные для скрытой установки других вредоносных компонентов, в том числе троянов, которые крадут конфиденциальные данные, уточнили в издании «Газета.ru».
Ранее хакеры взломали сети аптек «Столички» и «Неофарм». Точки компаний были вынуждены временно прекратить работу. Также проблемы наблюдаются с приложениями аптек, в которых хранятся данные пользователей.