Директора РЖД по энергокомплексу арестовали по делу о мошенничеству

Ранее в Пермском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации, которого также подозревают в финансовых нарушениях — сокрытии средств от налогообложения на сумму более 3,7 миллиона рублей. В обоих случаях речь идет о расследованиях крупных экономических преступлений, связанных с ущербом для предприятий и государства.