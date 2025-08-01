НАБУ подтвердило обыски у бывшего замглавы офиса Зеленского

«Поскольку эта информация является в данном случае уже медийной, более того, немецкая сторона сообщила, — то да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили. Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу ни перспективу данного уголовного производства, ни его суть», — заявил Кривонос в интервью телеканалу.