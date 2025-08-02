В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением

«В Гуково сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением… Причина — локальные технологические нарушения в электросетях, из-за которых опустели резервуары насосной станции и водовод протяженностью более 100 километров», — написал он в Telegram-канале.