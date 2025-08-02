В Гуково ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в Гуково Ростовской области из-за перебоев с водоснабжением, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«В Гуково сегодня ввели режим повышенной готовности из-за перебоев с водоснабжением… Причина — локальные технологические нарушения в электросетях, из-за которых опустели резервуары насосной станции и водовод протяженностью более 100 километров», — написал он в Telegram-канале.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу скважин даже при отключении электроэнергии, было решено установить на насосной станции временный генератор, который будет поддерживать стабильное наполнение резервуаров, уточнил Слюсарь.
Он добавил, что энергетики уже частично заменили оборудование на подстанции, установили круглосуточное дежурство.