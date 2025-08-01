Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака

Кривонос отметил, что официальное подтверждение стало возможным после того, как сведения об обысках получили широкую огласку в СМИ, включая сообщения от немецкой стороны. Однако он подчеркнул, что, ссылаясь на юридические ограничения, не может раскрывать детали уголовного дела, его ход или возможные последствия. Он ограничился подтверждением самого факта проведения следственных мероприятий.