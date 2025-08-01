Глава НАБУ подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос подтвердил факт обысков, проведённых у Ростислава Шурмы — бывшего заместителя главы Офиса президента Украины.
Следственные действия проходили в его доме, расположенном в пригороде Мюнхена, Германия. Эта информация была обнародована после публикации расследования в «Украинской правде» и материала немецкого издания Süddeutsche Zeitung, в котором сообщалось об отказе местной полиции и прокуратуры комментировать ситуацию.
Кривонос отметил, что официальное подтверждение стало возможным после того, как сведения об обысках получили широкую огласку в СМИ, включая сообщения от немецкой стороны. Однако он подчеркнул, что, ссылаясь на юридические ограничения, не может раскрывать детали уголовного дела, его ход или возможные последствия. Он ограничился подтверждением самого факта проведения следственных мероприятий.
Также глава НАБУ добавил, что расследование продолжается и ведётся активно. Он подчеркнул важность сохранения конфиденциальности, чтобы не повлиять на ход следствия.
Ранее сообщалось, что НАБУ намерено усилить расследования в отношении чиновников после «публичного унижения» с ограничением его независимости. Сотрудники НАБУ были «крайне возмущены» попытками украинских властей выставить их «шпионами».