Пять землетрясений магнитудой 5 и выше произошли у побережья Камчатки за час

1 августа на Камчатке произошло сразу несколько землетрясений. Сейсмологи зафиксировали сразу пят подземных толчков. Их магнитуда составила от 5,0 до 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным ведомства землетрясения были зафиксированы с 21:11 до 21:53 по московскому времени (с 18:11 до 18:53 по всемирному координированному времени).
При этом уточняется, что никаких сведений об ощущаемости этих подземных толчков пока еще не поступало.
Ранее KP.RU сообщал о мощном землетрясении, которое обрушилось на Камчатку и Курильские острова 30 июля. Подземные толчки магнитудой 8,5 баллов вызвали цунами. В итоге буквально смыло порт и завод, дома тряслись, а людей эвакуировали.