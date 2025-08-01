Топ-менеджер с семьей из Твери пропали после землетрясения на Камчатке: вот что сообщили их коллеги

Во время землетрясения и цунами на Камчатке 30 июля пропал топ-менеджер холдинга «Афанасий» Вадим Дешёвкин, а также его сын Денис. Информацию об этом подтвердили представители холдинга, опубликовав заявление на своей странице в социальной сети.
«Действительно, связи с ними нет несколько дней, и мы не знаем их точное местоположение», — отметили в холдинге.
Как пояснили коллеги пропавших, делегация «Афанасия» приехала на Камчатку еще 28 июля. Ее возглавил руководитель продуктового направления холдинга, компании ООО «Макларин» Вадим Дешёвкин. Целью визита стало заключение договоров о поставке сырья. Вместе с топ-менеджером на Камчатку поехал его сын Денис, который также принимает участие во внутренних проектах холдинга.
«Вадим Николаевич прислал фото с сыном у природного памятника “Три Брата” в Авачинской бухте за несколько часов до того, как их корабль вышел на рыбалку в открытый океан. Отдельное правило, которого мы придерживаемся — перезагрузка без связи. Это обязательный элемент стратегического планирования. В такие периоды руководители отдыхают от текучки и фокусируются на будущих бизнес-целях. Поэтому отсутствие связи в данный ситуации — не проблема, а корпоративная фишка. Надеемся», — пояснили в холдинге.
Ранее KP.RU сообщал о мощном землетрясении, которое обрушилось на Камчатку и Курильские острова 30 июля. Подземные толчки магнитудой 8,5 баллов вызвали цунами. В итоге буквально смыло порт и завод, дома тряслись, а людей эвакуировали.
А 1 августа на Камчатке произошло сразу пять подземных толчков. Их магнитуда составила от 5,0 до 6,4.