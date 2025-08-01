Топ-менеджер с семьей из Твери пропали после землетрясения на Камчатке: вот что сообщили их коллеги

«Вадим Николаевич прислал фото с сыном у природного памятника “Три Брата” в Авачинской бухте за несколько часов до того, как их корабль вышел на рыбалку в открытый океан. Отдельное правило, которого мы придерживаемся — перезагрузка без связи. Это обязательный элемент стратегического планирования. В такие периоды руководители отдыхают от текучки и фокусируются на будущих бизнес-целях. Поэтому отсутствие связи в данный ситуации — не проблема, а корпоративная фишка. Надеемся», — пояснили в холдинге.