Более 20 рейсов задержали в аэропорту Шереметьево из-за грозы

Мощный грозовой фронт, обрушившийся на Москву вечером в пятницу, 1 августа, вызвал значительные перебои в работе аэропорта «Шереметьево». Из авиагавани, на текущий момент задерживается вылет 23 рейсов, запланированных после 22:00 по московскому времени.
Кроме того, в настоящее время задерживаются два рейса на прилет — из Астрахани и Казани. В период с полуночи до 01:00 мск ожидаются задержки еще девяти вылетающих рейсов, передает РИА Новости.
Ранее в Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что непогода продлится до 10:00 2 августа. Помимо грозы и сильного ливня, также ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В подмосковных Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцово и Звенигороде затоплены переходы, дождевые канализации не справляются с потоком воды, из-за глубоких луж горожанам сложно добраться до автомобилей. Кроме того, на дорогах присутствует много наполненных водой ям. В текущий момент в небе над Москвой можно заметить разряды молний и услышать раскаты грома.