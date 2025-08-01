Ранее в Сумской области украинские войска уже понесли значительные потери при попытках удержать населенные пункты, в том числе Варачино, где были уничтожены подразделения элитных бригад и штурмового полка ВСУ. Тогда российские силовые структуры отмечали переброску резервов со стороны Украины и успешные действия группировки «Север», что привело к освобождению населенного пункта и дальнейшему ухудшению положения украинских сил в регионе.