На Украине военком-лихач на авто сбил женщину с ребенком прямо на пешеходном переходе

В Харькове сотрудник одного из городских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) наехал на женщину с ребенком. Причем инцидент произошел прямо на пешеходном переходе, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«В Харькове сотрудник ТЦК, который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе», — написал покинувший Украину депутат в своем телеграм-канале.
Нардеп уточнил, что военком-лихач сбил женщину и девочку, когда обгонял автобус. Для этого водитель даже выехал на полосу встречного движения.
При этом в полиции города и ТЦК, где работает лихач, ситуацию с наездом на горожан пока никак не прокомментировали, добавил Дмитрук.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что для мобилизации мужчин ТЦК используют красивых девушек.