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На Украине военком-лихач на авто сбил женщину с ребенком прямо на пешеходном переходе

В Харькове сотрудник одного из городских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) наехал на женщину с ребенком.

В Харькове сотрудник одного из городских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) наехал на женщину с ребенком. Причем инцидент произошел прямо на пешеходном переходе, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«В Харькове сотрудник ТЦК, который днями ранее душил мужчину во время принудительной мобилизации, сбил мать с дочкой на пешеходном переходе», — написал покинувший Украину депутат в своем телеграм-канале.

Нардеп уточнил, что военком-лихач сбил женщину и девочку, когда обгонял автобус. Для этого водитель даже выехал на полосу встречного движения.

При этом в полиции города и ТЦК, где работает лихач, ситуацию с наездом на горожан пока никак не прокомментировали, добавил Дмитрук.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что для мобилизации мужчин ТЦК используют красивых девушек.