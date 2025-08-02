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В акватории Волги под Тверью маломерное судно столкнулось с баржей: что известно

Четыре человека пострадали в результате столкновения катера и баржи на Волге.

Источник: Комсомольская правда

В результате столкновения маломерного судна с баржей в акватории Волги в Тверской области пострадало четыре человека. Об этом вечером в пятницу, 1 августа, сообщил представитель регионального МЧС. Отмечается, что среди пострадавших нет детей, лишь взрослые.

«В акватории реки Волга в районе населенного пункта Староселка Калязинского МО произошло столкновение маломерного судна с баржей. Пострадали четыре человека (взрослые)», — говорится в сообщении профильного ведомства.

В МЧС также уточнили, что трое пострадавших госпитализированы, а вот четвертый от посещения медучреждения отказался.

Как KP.RU писал ранее, в Пензенской области на 575-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе произошла авария. Столкнулись два автомобиля: Chevrolet Epica и Datsun. В результате погибли шесть человек, среди них был ребенок.