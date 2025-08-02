В акватории Волги под Тверью маломерное судно столкнулось с баржей: что известно

В результате столкновения маломерного судна с баржей в акватории Волги в Тверской области пострадало четыре человека. Об этом вечером в пятницу, 1 августа, сообщил представитель регионального МЧС. Отмечается, что среди пострадавших нет детей, лишь взрослые.