Молния ударила по таунхаусу под Москвой, вспыхнул пожар. Видео

Молния спровоцировала крупный пожар в поселке Набережный.
В подмосковном поселке Набережный молния ударила в таунхаус, после чего здание загорелось. Огонь стремительно распространился на крышу и целый этаж. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Молния попала прямо в таунхаус, и сразу начался сильный пожар. Огонь моментально охватил весь верхний этаж и крышу, потому что у дома не было громоотвода», — рассказали очевидцы в социальных сетях.
Пожарные прибыли на место, но долго не могли приступить к тушению, поскольку не сразу нашли пожарный гидрант. Сейчас пожар локализуют.
Ранее в Московской области уже происходили похожие инциденты. В июне 2024 года в городе Истра после удара молнии загорелся частный двухэтажный дом, тогда жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных.