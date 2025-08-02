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Молния ударила по таунхаусу под Москвой, вспыхнул пожар. Видео

В подмосковном поселке Набережный молния ударила в таунхаус, после чего здание загорелось. Огонь стремительно распространился на крышу и целый этаж. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Молния спровоцировала крупный пожар в поселке Набережный.

В подмосковном поселке Набережный молния ударила в таунхаус, после чего здание загорелось. Огонь стремительно распространился на крышу и целый этаж. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Молния попала прямо в таунхаус, и сразу начался сильный пожар. Огонь моментально охватил весь верхний этаж и крышу, потому что у дома не было громоотвода», — рассказали очевидцы в социальных сетях.

Пожарные прибыли на место, но долго не могли приступить к тушению, поскольку не сразу нашли пожарный гидрант. Сейчас пожар локализуют.

Ранее в Московской области уже происходили похожие инциденты. В июне 2024 года в городе Истра после удара молнии загорелся частный двухэтажный дом, тогда жильцы успели эвакуироваться до приезда пожарных.