Трагедия на трассе Калининград-Черняховск: погибли два пешехода

По предварительным данным, сегодня, 1 августа, около 21:10 на трассе Калининград — Черняховск, вблизи посёлка Низовье Гурьевского района, 33-летний водитель автомобиля «Мерседеса» сбил мужчину и женщину, которые находились на проезжей части.