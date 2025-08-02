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Трагедия на трассе Калининград-Черняховск: погибли два пешехода

Прокуратура взяла на контроль расследование дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека.

Источник: Янтарный край

По предварительным данным, сегодня, 1 августа, около 21:10 на трассе Калининград — Черняховск, вблизи посёлка Низовье Гурьевского района, 33-летний водитель автомобиля «Мерседеса» сбил мужчину и женщину, которые находились на проезжей части.

К сожалению, от полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России «Гурьевский», устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.