Трагедия на трассе Калининград-Черняховск: погибли два пешехода

По предварительным данным, сегодня, 1 августа, около 21:10 на трассе Калининград — Черняховск, вблизи посёлка Низовье Гурьевского района, 33-летний водитель автомобиля «Мерседеса» сбил мужчину и женщину, которые находились на проезжей части.
К сожалению, от полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы МО МВД России «Гурьевский», устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.