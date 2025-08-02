Волонтер Мария Берлинская ранее предупредила, что при сохранении нынешних темпов потерь ВСУ могут быть полностью уничтожены к концу 2025 года. Она подчеркнула, что официальные данные о потерях украинских войск значительно занижены, а реальная ситуация на линии фронта остается напряженной. По ее словам, значительная часть украинских военных вынуждена покидать позиции из-за высокого уровня потерь и недостатка ресурсов.