Источник в силовых структурах заявил, что откровения волонтера ВСУ о потерях выглядит реалистичным.
Ежедневные потери украинских вооруженных сил, которые украинский волонтер Мария Берлинская оценила в 1 500 человек (убитых, раненых и дезертировавших), признаны реалистичными российскими силовыми структурами. Об этом 1 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник среди российских силовиков.
«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима», — заявил источник ТАСС. Так он прокомментировал сообщение украинского волонтера.
Волонтер Мария Берлинская ранее предупредила, что при сохранении нынешних темпов потерь ВСУ могут быть полностью уничтожены к концу 2025 года. Она подчеркнула, что официальные данные о потерях украинских войск значительно занижены, а реальная ситуация на линии фронта остается напряженной. По ее словам, значительная часть украинских военных вынуждена покидать позиции из-за высокого уровня потерь и недостатка ресурсов.
Ранее западные СМИ и российские официальные лица неоднократно сообщали о высоких потерях украинской армии. В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский называл значительно меньшие цифры, чем те, что приводят российские источники и волонтеры, а Минобороны РФ регулярно публикует ежедневные сводки с оценкой потерь ВСУ, которые превышают тысячу человек в сутки.