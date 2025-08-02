Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение машин по Крымскому мосту временно приостановлено

Крымский мост перекрыт из соображений безопасности.

Движение автомобильного транспорт по Крымскому мосту в настоящее время приостановлено.. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к мосту в ночь на 2 августа.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в данном сообщении.

При этом всех, кто сейчас находится на мосту, а также в зоне досмотра, попросили не волноваться и сохранять полное спокойствие.

«Следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что утром 1 августа перед Крымским мостом образовался затор в обеих сторон. Проезда ожидали в общей сложности около тысячи машин.