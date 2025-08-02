Движение машин по Крымскому мосту временно приостановлено

Движение автомобильного транспорт по Крымскому мосту в настоящее время приостановлено.. Такая информация опубликована в официальном Telegram-канале, информирующем о ситуации на подходах к мосту в ночь на 2 августа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в данном сообщении.
При этом всех, кто сейчас находится на мосту, а также в зоне досмотра, попросили не волноваться и сохранять полное спокойствие.
«Следуйте указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее KP.RU сообщал, что утром 1 августа перед Крымским мостом образовался затор в обеих сторон. Проезда ожидали в общей сложности около тысячи машин.