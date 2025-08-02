Глава холдинга «Афанасий» пропал на Камчатке в день мощного землетрясения

Руководитель пивоваренного и агрохолдинга «Афанасий» Максим Ларин и двое его коллег пропали на Камчатке. Связь с ними оборвалась около трех суток назад, в день, когда в регионе произошло сильное землетрясение.
Ларин вместе с руководителем продуктового направления компании «Макларин» Вадимом Дешёвкиным и его сыном Денисом находились на Камчатке в командировке. В день землетрясения они отправились на рыбалку в Тихий океан.
Последний раз группа дала о себе знать, отправив фото у природного памятника «Три Брата» в Авачинской бухте, за несколько часов до выхода в океан. В день их выхода в открытый океан сила подземных толчков достигала 8,9 баллов.
В холдинге «Афанасий» сообщили, что отсутствие связи не является поводом для паники, так как «перезагрузка без связи» является обязательным элементом стратегического планирования.
— Надеемся… Мы волнуемся вместе с вами, но убеждены: наши коллеги скоро вернутся домой с выполненными делами и новыми проектами, — говорится в сообщении на официальной странице холдинга.
Ночью 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Так, в Петропавловске-Камчатском были слышны сирены, а на побережье Авачинского залива объявили тревогу из-за цунами. Позже в Елизовском районе у метеостанции «Водопадная» зафиксировали цунами с высотой волны от трех до четырех метров.
Эксперты отметили, что это землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана. «Вечерняя Москва» рассказала о последствиях стихийного бедствия.