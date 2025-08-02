ПВО за вечер уничтожила 18 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

По данным военного ведомства, с 20:00 до полуночи были сбиты семь дронов ВСУ над территорией Краснодарского края, четыре — над Воронежской областью, два — над Белгородской областью. Ещё пять беспилотников удалось уничтожить над акваторией Азовского моря.
Ранее Life.ru писал, что в Белгородской области шедшие на остановку мирные жители попали под удар ВСУ и погибли. Людей атаковал украинский беспилотник.
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