Легендарные «Огайо» или «Вирджинии»: какими атомными подлодками Трамп решил побряцать перед РФ

На угрожающие позиции могут быть направлены как новые субмарины с мест базирования, так и лодки, уже находящиеся в море.
Вашингтон готов использовать атомные подводные крейсеры для устрашения России. В армии США стоят на вооружении два боевых судна, пригодные для выполнения этой миссии, заявил в беседе с URA.RU научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По мнению эксперта, к границам РФ выдвинутся или «Огайо», или «Вирджинии», либо их модификации. Подобнее о мощи этих американских подлодок и — почему они прославились на весь мир, узнаете из публикации информационного агентства.
О перемещении каких подлодок говорил Трамп.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп начал угрожать России ядерными подлодками после перепалки с Медведевым: все о публичной ссоре политиков.
По словам Стефановича, у Соединенных Штатов есть выбор. «Это могут быть многоцелевые “Вирджинии” и “Си Вулфы” для слежки за ракетоносцами РФ, а также стратегические “Огайо” с баллистическими ракетами для демонстрации силы. Или “Огайо”, переоборудованные под “Томагавки”», — уточнил собеседник информационного агентства.
Эксперт при этом усомнился, что угрозы американского президента Дональда Трампа нужно воспринимать всерьез. Стефанович не верит, что в Белом доме всерьез рассматривают возможность удара по России, включая оружие, не обладающее ядерным потенциалом.
«Вирджиния»: выдворили за шпионаж на Курилах.
Первая «Вирджиния» вошла в состав флота в 2004 годуФото: Министерство обороны Великобритании.
«Вирджиния» — это многоцелевая атомная подлодка (АПЛ) четвертого поколения. Судно предназначено для борьбы с подводными лодками на глубине и для операций в прибрежных районах.
На борту — четыре торпедных аппарата с 26 снарядами и пусковые установки вертикального и револьверного типов для ракет «Тамогавк». Скорость под водой: 34 узла (62,97 км/ч). Рабочая глубина погружения: 244 метра. Предельная глубина: 500 метров. Экипаж: 100—120 человек в зависимости от задач.
В феврале 2022 года российский фрегат во время проведения плановых учений в районе Курил обнаружил и выдворил американскую подлодку типа «Вирджиния» из территориальных вод РФ. Пентагон так официально и не признал незаконное пересечение границ субмариной. Это при том, что российская сторона предоставила США доказательства по целой серии подобных провокаций.
Подлодка «Сивульф»: главный конкурент советскому флоту.
Лодка стала самой совершенной по характеристикам и самой дорогой субмариной из всех построенных ранееФото: NIDS/NATO Multimedia Library.
«Сивулф» — это серия многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения ВМС США, построенная в 1989—1998 годах. Их разрабатывали в качестве ответа на появление в советском флоте усовершенствованных субмарин проекта 971 «Щука-Б».
Во время производства выяснились, что строительство обходится слишком дорого. Приоритет был отдан АПЛ типа «Вирджиния». В дальнейшем проект окончательно свернули. В итоге состав серии был ограничен тремя кораблями.
На борту — восемь торпедных аппаратов с 50 снарядами, либо 50 ракет, либо 100 мин. Вмещает до 50 ракет «Гарпун», «Томагавк» с запуском из торпедных аппаратов. Максимальная скорость под водой: 35 узлов (64,82 км/ч). Рабочая глубина: 480 метров. Предельная глубина погружения: 600 метров. Экипаж: 126 человек, в том числе 15 офицеров/
Подлодка «Огайо»: запасной вариант США.
Сейчас 14 из 18 подлодок серии имеют по 24 межконтинентальных ракеты, остальные — являются носителями крылатых ракетФото: Министерство обороны Великобритании.
Подводные лодки типа «Огайо» — это серия стратегических атомных крейсеров США третьего поколения. Суда были созданы с 1981 по 1997 годы. Подлодки являются основой стратегических наступательных ядерных сил Пентагона и постоянно выходят на боевое патрулирование, проводя в море 60% времени.
На вооружении — четыре торпедных отсека калибра 533 мм. АПЛ оснащена также 24 баллистическими ракетами Trident II (D5) или 154 крылатыми ракетами «Томагавк». Скорость судна под водой: 25 узлов (46,3 км/ч). Рабочая глубина погружения: 365 метров. Экипаж: 14−15 офицеров, 140 матросов и старшин.
С чего все началось.
Словесный конфликт послужил толчком для тактических маневровФото: URA.RU.
Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок в «подходящих районах» в ответ на высказывания замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Американский лидер также выразил надежду, что удастся избежать негативного развития ситуации.
Позже в Госдуме пообещали, что угрозы не останутся без ответа. Подробнее о развитии ситуации узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.