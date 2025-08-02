Легендарные «Огайо» или «Вирджинии»: какими атомными подлодками Трамп решил побряцать перед РФ

Вашингтон готов использовать атомные подводные крейсеры для устрашения России. В армии США стоят на вооружении два боевых судна, пригодные для выполнения этой миссии, заявил в беседе с URA.RU научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По мнению эксперта, к границам РФ выдвинутся или «Огайо», или «Вирджинии», либо их модификации. Подобнее о мощи этих американских подлодок и — почему они прославились на весь мир, узнаете из публикации информационного агентства.