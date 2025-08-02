Shot: Молния вызвала пожар в таунхаусе под Долгопрудным, внутри могли быть люди

В подмосковных Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцово и Звенигороде затоплены переходы, дождевые канализации не справляются с потоком воды, из-за глубоких луж горожанам сложно добраться до автомобилей. Кроме того, на дорогах присутствует много наполненных водой ям. В текущий момент в небе над Москвой можно заметить разряды молний и услышать раскаты грома.