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Shot: Молния вызвала пожар в таунхаусе под Долгопрудным, внутри могли быть люди

В коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного произошел пожар, причиной которого стал удар молнии. Загорелся таунхаус на улице Береговая. Об этом стало известно в пятницу, 1 августа.

В коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного произошел пожар, причиной которого стал удар молнии. Загорелся таунхаус на улице Береговая. Об этом стало известно в пятницу, 1 августа.

По словам местных жителей, примерно в 21 вечера в районе началась сильная гроза. Один из разрядов попал в крышу дома, вызвав мгновенное возгорание.

— Вдруг резко удар молнии, как взрыв, смотрю в окно, начался мгновенно пожар. Был сильный ливень, и молния сверкала каждую секунду, вдруг удар, вспышка молнии перед моим окном, — рассказала местная жительница Евгения в беседе с Telegram-каналом Shot.

В момент происшествия в доме могли находиться люди. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что непогода продлится до 10:00 2 августа. Помимо грозы и сильного ливня, также ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В подмосковных Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцово и Звенигороде затоплены переходы, дождевые канализации не справляются с потоком воды, из-за глубоких луж горожанам сложно добраться до автомобилей. Кроме того, на дорогах присутствует много наполненных водой ям. В текущий момент в небе над Москвой можно заметить разряды молний и услышать раскаты грома.