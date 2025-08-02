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Минобороны: силы ПВО России уничтожили за вечер пятницы 18 украинских беспилотников

Дежурные средств противовоздушной обороны России вечером в пятницу, 1 августа, перехватили и уничтожили над регионами страны 18 украинских беспилотников.

Дежурные средств противовоздушной обороны России вечером в пятницу, 1 августа, перехватили и уничтожили над регионами страны 18 украинских беспилотников. Об этом говорится в вечерней сводке министерства обороны РФ.

Там уточнили, что атака была отражена в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени.

За эти четыре часа силы ПВО России сбили семь бесплотных аппаратов над Краснодарским краем. Четыре дрона ликвидировали в небе над Воронежской областью.

Над Белгородской область перехватили и уничтожили два беспилотника ВСУ.

Еще пять БПЛА сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали 11 сел в белгородском приграничье.

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