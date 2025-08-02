В Виннице начался бунт и штурм стадиона из-за мобилизации

Людям удалось попасть на стадион, выбив ворота.
В украинском городе Винница группа жителей ворвалась на территорию стадиона «Локомотив», где находились мужчины, которых готовили к отправке на военную службу. На место прибыли сотрудники полиции, они начали задерживать наиболее активных граждан. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«На территорию стадиона “Локомотив” представители территориального центра комплектования (ТЦК) привезли около сотни мужчин, вероятно, для мобилизационных процедур. Собрались женщины, которые пытались прорваться, сломав ворота, чтобы освободить мужчин», — говорится в сообщении.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМитрополита УПЦ вызвали в военкомат.
Протестующие исполняют гимн Украины и выкрикивают «Позор!» в адрес полицейских. Правоохранители просят людей покинуть территорию стадиона.
В последние месяцы на Украине участились случаи массовых протестов. Ранее в Киеве прошли митинги против сокращения полномочий НАБУ и САП. На них граждане выражали недовольство действиями властей и усилением контроля со стороны правоохранительных органов.