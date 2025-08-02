В Виннице начался бунт и штурм стадиона из-за мобилизации

В украинском городе Винница группа жителей ворвалась на территорию стадиона «Локомотив», где находились мужчины, которых готовили к отправке на военную службу. На место прибыли сотрудники полиции, они начали задерживать наиболее активных граждан. Об этом сообщает издание «Страна.ua».